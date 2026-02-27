Ричмонд
Афганские силы нанесли новые удары по позициям Пакистана на границе

Афганские вооружённые силы начали новую волну атак на позиции пакистанских военных вдоль условной линии разграничения. Данную информацию передаёт афганский телеканал Ariana News.

«Источники сообщили о начале новой волны атак возмездия на позиции военного режима Пакистана вдоль условной линии разграничения», — говорится в сообщении.

Боевые действия развернулись в нескольких районах восточной афганской провинции Хост, граничащей с Пакистаном. В частности, районы Зази-Майдан, а также уезды Алишер и Трезай. Пока информация о возможных жертвах не приводится.

Напомним, что конфликт на границе Афганистана и Пакистана перешёл в фазу открытого военного противостояния. В Исламабаде заявили об исчерпании терпения и начале «открытой и кровавой войны» с правительством талибов* в Кабуле. Вечером 26 февраля афганские силы предприняли крупномасштабное наступление на пакистанские пограничные посты, что и спровоцировало жёсткий ответ. Обе стороны задействовали тяжёлое вооружение в приграничной полосе. 27 февраля сталди известно, что Афганистан ударил по территории Пакистана. Целью стали стали военная база и некий «ядерный объект». По некоторым данным, числл погибших и раненных достигает сотни.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация находится под санкциями ООН.

