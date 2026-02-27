Афганские силы нанесли новые удары по позициям Пакистана на границе

Напомним, что конфликт на границе Афганистана и Пакистана перешёл в фазу открытого военного противостояния. В Исламабаде заявили об исчерпании терпения и начале «открытой и кровавой войны» с правительством талибов* в Кабуле. Вечером 26 февраля афганские силы предприняли крупномасштабное наступление на пакистанские пограничные посты, что и спровоцировало жёсткий ответ. Обе стороны задействовали тяжёлое вооружение в приграничной полосе. 27 февраля сталди известно, что Афганистан ударил по территории Пакистана. Целью стали стали военная база и некий «ядерный объект». По некоторым данным, числл погибших и раненных достигает сотни.