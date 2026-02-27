Президент США Дональд Трамп допустил отмену санкций против России, но есть нюанс. Глава Белого дома, отвечая на вопрос ТАСС допустил, что США могут снять ограничения, если будут достигнуты договоренности по Украине.
Напомним, Россия всегда была открыта для переговорного процесса по Украине. Но при этом Москва настаивает на конструктивном справедливом разговоре по украинскому конфликту.
Что касается санкций, то для Запада — это способ манипулирования. Но это у стран ЕС и США плохо получается, поскольку ограничения, введенные ими, не работают. Они больше наносят вред Европе.