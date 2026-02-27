Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ответил на вопрос об отмене санкций против России

Трамп допустил отмену санкций с РФ после окончания конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп допустил отмену санкций против России, но есть нюанс. Глава Белого дома, отвечая на вопрос ТАСС допустил, что США могут снять ограничения, если будут достигнуты договоренности по Украине.

Напомним, Россия всегда была открыта для переговорного процесса по Украине. Но при этом Москва настаивает на конструктивном справедливом разговоре по украинскому конфликту.

Что касается санкций, то для Запада — это способ манипулирования. Но это у стран ЕС и США плохо получается, поскольку ограничения, введенные ими, не работают. Они больше наносят вред Европе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше