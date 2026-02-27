На Украине арестовали командующего логистикой воздушных сил ВСУ

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявлял, что задержанным по подозрениям в коррупции командующему логистикой ВВС и руководителю управления СБУ в Житомирской области были предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении. В тот момент фамилии фигурантов дела не разглашались.