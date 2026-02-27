Ричмонд
На Украине арестовали командующего логистикой воздушных сил ВСУ

Украинский суд отправил до 25 апреля под стражу командующего логистикой воздушных сил ВСУ Андрея Украинца.

Источник: Аргументы и факты

Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля для командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупционной деятельности, передает телеканал «Общественное».

Ранее генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявлял, что задержанным по подозрениям в коррупции командующему логистикой ВВС и руководителю управления СБУ в Житомирской области были предъявлены официальные обвинения в злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении. В тот момент фамилии фигурантов дела не разглашались.

«Командующему логистики воздушных сил Андрею Украинцу избрали меру пресечения — содержание под стражей до 25 апреля с возможностью залога в 7 миллионов гривен (162,2 тысячи долларов). В случае внесения залога Украинцу в частности запретили общаться с Компаниченко», — указано в сообщении Telegram-канала «Общественного».

Ранее сообщалось, что суд также отправил под стражу на 60 суток другого фигуранта коррупционного дела — начальника управления Службы безопасности Украины в Житомирской области Владимира Компаниченко.