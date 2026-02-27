Ричмонд
Билл Клинтон утверждает, что непричастен к преступлениям Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон выступил с решительным опровержением связи с преступлениями Джеффри Эпштейна на слушаниях комитета Палаты представителей по надзору.

Источник: Аргументы и факты

Экс-президент США Билл Клинтон решительно опроверг обвинения в связи с преступлениями Джеффри Эпштейна во время слушаний в комитете Палаты представителей. Он заявил, что его общение с финансистом прекратилось задолго до раскрытия незаконной деятельности последнего.

«Я не был свидетелем и не участвовал ни в чём противозаконном. Воспитанный в семье, где сталкивался с насилием, я не только не стал бы пользоваться его самолётом, знай я о его делах, но и сам передал бы его правоохранителям», — подчеркнул Клинтон.

Бывший глава государства также выразил несогласие с вызовом в комитет своей супруги, Хиллари Клинтон, отметив, что она никогда не бывала в принадлежавших Эпштейну местах. Клинтон добавил, что, хотя из-за давности событий некоторые детали могут стираться из памяти, он намерен давать под присягой только точные и проверенные показания, воздерживаясь от предположений.

Ранее CNN сообщала, что документы указывают на тесное общение Билла Клинтона с Джеффри Эпштейном. По данным телеканала, Клинтон совершил не менее 16 перелётов на личном самолёте финансиста. Кроме того, в опубликованных Министерством юстиции материалах присутствуют фотографии экс-президента в джакузи в женской компании, а также его совместные снимки с Эпштейном и Гислейн Максвелл.

