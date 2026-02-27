В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России

«Сожжение российского флага во время протестов в Хельсинки на этой неделе — это гнусный акт, который должен быть осужден всеми финскими политиками. Сторонников Украины с каждым годом становится все меньше, и на этот раз они совершили поступок, недопустимый в цивилизованном обществе. В Финляндии проживает много русских, и этот инцидент может спровоцировать преступления на почве ненависти против них», — написал он.
Политик также отметил, что это «очень серьезный инцидент, который не должен повториться».
В МИД подчеркнули, что Москва рассматривает сожжение флага перед посольством в Финляндии как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом Российской Федерации.