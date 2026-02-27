Ричмонд
В Финляндии сделали заявление о сожжении флага России

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сожжение российского флага у диппредставительства России в Хельсинки может привести к росту русофобии и преступности в стране, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

Источник: AP 2024

«Сожжение российского флага во время протестов в Хельсинки на этой неделе — это гнусный акт, который должен быть осужден всеми финскими политиками. Сторонников Украины с каждым годом становится все меньше, и на этот раз они совершили поступок, недопустимый в цивилизованном обществе. В Финляндии проживает много русских, и этот инцидент может спровоцировать преступления на почве ненависти против них», — написал он.

Политик также отметил, что это «очень серьезный инцидент, который не должен повториться».

Перед посольством России в Финляндии 24 февраля была совершена провокационная акция —неизвестные сожгли российский флаг. Посол Финляндии в России Марья Лийвала была вызвана в МИД, где ей заявили протест в связи с инцидентом.

В МИД подчеркнули, что Москва рассматривает сожжение флага перед посольством в Финляндии как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом Российской Федерации.