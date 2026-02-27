Фицо заявил, что Зеленский отклонил инспекцию «Дружбы»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский отклонил предложение провести инспекцию на нефтепроводе «Дружба» для проверки его технического состояния.
По словам Фицо, украинская сторона не предоставила возможность провести инспекцию ни послу Словакии в Киеве, ни представителю Европейского союза. Как отметил глава словацкого правительства, отказ был мотивирован позицией украинских спецслужб.
Ранее Фицо обвинил Зеленского во лжи о невозможности транспортировки нефти по «Дружбе». Он заявил, что альтернативный маршрут затрагивает якобы поврежденный участок трубопровода.
Поставки по «Дружбе» были прекращены украинской стороной в конце января. Нефтепровод проходит через территорию Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а также через Белоруссию в направлении Польши и Германии.
По данным СМИ, Киев объясняет остановку транзита повреждениями из-за российских атак. Власти Словакии считают, что трубопровод технически исправен, а прекращение поставок носит политический характер.
Венгрия, также лишившаяся поставок, заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Украине на 90 млрд евро, а также объявила о приостановке экспорта дизельного топлива.
Ранее сообщалось, что Венгрия обратилась к Европейскому союзу с требованием направить на Украину независимую комиссию для расследования обстоятельств повреждения нефтепровода «Дружба» и оценки возможности возобновления его работы. Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Будапешт считает энергетическую безопасность вопросом национальных интересов и настаивает на прозрачности расследования.