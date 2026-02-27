Трамп допустил «дружественный захват Кубы»

«Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие неприятности. У них нет денег. Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы», — сказал Трамп.
Трамп не в первый раз переходит к открытым угрозам в адрес Кубы, указывая на то, что правительство острова «висит на волоске» и США не остается ничего другого, кроме как «прийти и взорвать это место». В ответ кубинский президент Мигель Диас-Канель предупредил, что страна готова к обороне.
«Не надо нас запугивать, ваши нынешние угрозы напоминают нам все то, чем угрожали нам почти все прежние администрации США, у руля которых находились “ястребы”, — рассказал Диас-Канель.
«Нет никаких сомнений в том, что ситуация на Кубе действительно очень тяжелая. Этот год станет решающим для острова, поскольку Кубе предстоит искать новых партнеров в экономической сфере, в первую очередь в обеспечении ее углеводородами», — рассказал РБК в январе советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. По его мнению, алармистские оценки, согласно которым запасы нефти на острове иссякнут в ближайшее время, могут оказаться вполне оправданными.
В среду, 25 февраля, судно под флагом США вошло в территориальные воды Кубы и обстреляло пограничный катер. В ходе ответных действий погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Со стороны Кубы пострадал капитан пограничного судна. Один гражданин США погиб, еще один получил ранения, сообщает NBC News.