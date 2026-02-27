Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил «дружественный захват Кубы»

Куба испытывает большие неприятности и лишилось денег, США могут «по-дружески» взять остров под контроль, рассказал Трамп. Власти Кубы отвергают угрозы Вашингтона и заявляют о готовности к обороне.

Источник: Reuters

«Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие неприятности. У них нет денег. Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы», — сказал Трамп.

Трамп не в первый раз переходит к открытым угрозам в адрес Кубы, указывая на то, что правительство острова «висит на волоске» и США не остается ничего другого, кроме как «прийти и взорвать это место». В ответ кубинский президент Мигель Диас-Канель предупредил, что страна готова к обороне.

«Не надо нас запугивать, ваши нынешние угрозы напоминают нам все то, чем угрожали нам почти все прежние администрации США, у руля которых находились “ястребы”, — рассказал Диас-Канель.

«Нет никаких сомнений в том, что ситуация на Кубе действительно очень тяжелая. Этот год станет решающим для острова, поскольку Кубе предстоит искать новых партнеров в экономической сфере, в первую очередь в обеспечении ее углеводородами», — рассказал РБК в январе советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников. По его мнению, алармистские оценки, согласно которым запасы нефти на острове иссякнут в ближайшее время, могут оказаться вполне оправданными.

В среду, 25 февраля, судно под флагом США вошло в территориальные воды Кубы и обстреляло пограничный катер. В ходе ответных действий погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Со стороны Кубы пострадал капитан пограничного судна. Один гражданин США погиб, еще один получил ранения, сообщает NBC News.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше