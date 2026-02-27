Евросоюз намерен добиться смены режима в Венгрии, задействовав предстоящие парламентские выборы, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
По его словам, ЕС планирует использовать парламентские выборы, которые состоятся в Венгрии в апреле, для реализации этой цели. Соответствующее заявление сенатор опубликовал в своем Telegram-канале.
Пушков добавил, что Еврокомиссия, по его мнению, предпринимает попытки найти механизм обхода венгерского вето с целью предоставления Украине безвозвратного кредита, несмотря на позицию Будапешта.
Сенатор указал, что подобный шаг стал бы грубым нарушением принципа единогласия, закрепленного в Договоре о создании Европейского союза. Он заявил, что к подрыву этого принципа стремится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее окружение, которое, как отметил политик, установило полный контроль над Еврокомиссией.
Пушков также выразил мнение, что под руководством фон дер Ляйен Евросоюз приобретает черты авторитарной организации.