Пушков: ЕС планирует смену режима в Венгрии через парламентские выборы

Сенатор указал, что подобный шаг стал бы грубым нарушением принципа единогласия, закрепленного в Договоре о создании Европейского союза. Он заявил, что к подрыву этого принципа стремится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее окружение, которое, как отметил политик, установило полный контроль над Еврокомиссией.