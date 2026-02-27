Трамп допустил «дружественный захват» Кубы в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает «дружественный захват» Кубы и подчеркнул, что соответствующее решение может быть принято в ближайшее время.
«Возможно, нас ждет дружественный захват Кубы. Они ведут с нами переговоры. Куба — страна, терпящая неудачу, а госсекретарь Рубио работает над решением этой проблемы», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами.
Ранее США рассматривали Кубу как одно из приоритетных направлений для возможной военной операции, подобной той, что проводилась в Венесуэле. При этом 17 февраля 2026 года Дональд Трамп заявлял об отсутствии необходимости в военном захвате острова. В настоящее время президент США обозначил иную позицию по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что в Карибском море у берегов Кубы произошел опасный инцидент со стрельбой, в результате которого есть погибшие. По имеющейся информации, катер под американским флагом вошел в территориальные воды республики и открыл огонь по кубинским пограничникам при попытке проведения досмотра. В ответ кубинская сторона применила оружие.