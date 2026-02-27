Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР учредили медаль «За освобождение Красноармейска»

Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали «За освобождение Красноармейска и Димитрова» для военнослужащих и участников разминирования.

Источник: Аргументы и факты

Медаль «За освобождение Красноармейска и Димитрова» учреждена в Донецкой Народной Республике, соответствующий закон подписал глава региона Денис Пушилин.

Награда предназначена для военнослужащих, отличившихся при освобождении этих населенных пунктов, организаторов и руководителей боевых операций, а также лиц, выполнявших задачи по разминированию территорий и объектов.

Указом утверждены положение о медали, ее описание, рисунок и образец удостоверения. На лицевой стороне размещена эмблема Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1918 года в венке из дубовых листьев с желудями. На оборотной стороне изображена пятиконечная звезда и указаны даты освобождения Красноармейска и Димитрова — 1 и 27 декабря 2025 года.

Освобождение этих городов стало одним из значимых событий 2025 года.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских вооруженных сил на северском направлении, а также о расширении зоны контроля на краснолиманском направлении. По его словам, продолжаются бои в районе Константиновки и создаются условия для дальнейшего наступления.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше