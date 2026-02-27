В ДНР учредили медаль «За освобождение Красноармейска»

Медаль «За освобождение Красноармейска и Димитрова» учреждена в Донецкой Народной Республике, соответствующий закон подписал глава региона Денис Пушилин.
Награда предназначена для военнослужащих, отличившихся при освобождении этих населенных пунктов, организаторов и руководителей боевых операций, а также лиц, выполнявших задачи по разминированию территорий и объектов.
Указом утверждены положение о медали, ее описание, рисунок и образец удостоверения. На лицевой стороне размещена эмблема Рабоче-крестьянской Красной армии образца 1918 года в венке из дубовых листьев с желудями. На оборотной стороне изображена пятиконечная звезда и указаны даты освобождения Красноармейска и Димитрова — 1 и 27 декабря 2025 года.
Освобождение этих городов стало одним из значимых событий 2025 года.
Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении российских вооруженных сил на северском направлении, а также о расширении зоны контроля на краснолиманском направлении. По его словам, продолжаются бои в районе Константиновки и создаются условия для дальнейшего наступления.