Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против РФ при сделке по Украине

Президент США заверил, что стремится к скорейшему преодолению украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в ослаблении санкций в отношении России по мере разрешения конфликта на Украины. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами на территории Белого дома перед визитом в Техас.

«Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможной отмене санкций против Москвы и развитии двусторонних торгово-экономических отношений.

Он также подчеркнул своё стремление к быстрому прекращению украинского конфликта.

«И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», — добавил американский лидер.

