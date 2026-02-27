Трамп заявил, что хотел бы отмены санкций против РФ при сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в ослаблении санкций в отношении России по мере разрешения конфликта на Украины. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с журналистами на территории Белого дома перед визитом в Техас.
«Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможной отмене санкций против Москвы и развитии двусторонних торгово-экономических отношений.
Он также подчеркнул своё стремление к быстрому прекращению украинского конфликта.
«И я бы хотел, чтобы это завершилось быстро», — добавил американский лидер.