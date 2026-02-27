Дмитриев прокомментировал заявления Клинтона по делу Эпштейна

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался по поводу заявлений бывшего президента США Билла Клинтона, сделанных на фоне публикации материалов по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.
Министерство юстиции США обнародовало документы по делу Эпштейна, в том числе фотографии, на которых Билл Клинтон запечатлен с молодыми девушками. После публикации материалов супруги Клинтон были вызваны для дачи показаний, однако изначально отказались явиться на закрытые слушания в конгрессе.
В четверг Хиллари Клинтон дала показания, заявив, что ей не было известно о преступлениях Эпштейна. В пятницу показания также дает Билл Клинтон.
Комментируя размещенную в соцсети Х* публикацию с фотографией бывшего президента США с девушкой, лицо которой было скрыто, Дмитриев написал, что речь идет о семейной фотографии, на которой Хиллари изображена в парике на затемненном снимке.
«На самом деле это семейная фотография, на которой Хиллари изображена в парике на этом затемненном снимке», — заявил Дмитриев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью показания Хиллари Клинтон о том, что ее муж якобы ничего не знал о преступлениях Эпштейна.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.