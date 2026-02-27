Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев прокомментировал заявления Клинтона по делу Эпштейна

Кирилл Дмитриев высказался по поводу заявлений бывшего президента США Билла Клинтона, сделанных на фоне публикации материалов по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался по поводу заявлений бывшего президента США Билла Клинтона, сделанных на фоне публикации материалов по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна.

Министерство юстиции США обнародовало документы по делу Эпштейна, в том числе фотографии, на которых Билл Клинтон запечатлен с молодыми девушками. После публикации материалов супруги Клинтон были вызваны для дачи показаний, однако изначально отказались явиться на закрытые слушания в конгрессе.

В четверг Хиллари Клинтон дала показания, заявив, что ей не было известно о преступлениях Эпштейна. В пятницу показания также дает Билл Клинтон.

Комментируя размещенную в соцсети Х* публикацию с фотографией бывшего президента США с девушкой, лицо которой было скрыто, Дмитриев написал, что речь идет о семейной фотографии, на которой Хиллари изображена в парике на затемненном снимке.

«На самом деле это семейная фотография, на которой Хиллари изображена в парике на этом затемненном снимке», — заявил Дмитриев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью показания Хиллари Клинтон о том, что ее муж якобы ничего не знал о преступлениях Эпштейна.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше