Дмитриев прокомментировал заявления Клинтона по делу Эпштейна

Министерство юстиции США обнародовало документы по делу Эпштейна, в том числе фотографии, на которых Билл Клинтон запечатлен с молодыми девушками. После публикации материалов супруги Клинтон были вызваны для дачи показаний, однако изначально отказались явиться на закрытые слушания в конгрессе.