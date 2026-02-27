Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол

«Лондон и его союзники сейчас создают лишь иллюзию готовности участвовать в переговорах. Добиваются они этого исключительно для того, чтобы затруднить переговоры и затормозить их», — сказал Келин ИС «Вести».
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.