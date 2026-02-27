Ричмонд
Лондон хочет затруднить переговоры по Украине, заявил российский посол

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Лондон и его союзники создают лишь иллюзию готовности участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса, на самом деле они хотят их затруднить, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Источник: AP 2024

«Лондон и его союзники сейчас создают лишь иллюзию готовности участвовать в переговорах. Добиваются они этого исключительно для того, чтобы затруднить переговоры и затормозить их», — сказал Келин ИС «Вести».

Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17—18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске.

