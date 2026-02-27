В Купянске-Узловой ликвидирована штурмовик ВСУ Мария Бигун

Также ранее в районе Красного Лимана в ДНР, где продолжаются ожесточенные бои, в плен попали женщины-штурмовики ВСУ. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщал, что на этом направлении украинской стороне противостоят российские подразделения, продвигающиеся с юга города. По его словам, в боях участвуют части территориальной обороны и регулярной армии Украины, а также, по имеющимся данным, иностранные наемники. Эксперт отмечал, что факт захвата женщин-штурмовиков подтверждает формирование соответствующих подразделений в структуре ВСУ.