Политик Мема назвал сожжение флага РФ в Финляндии гнусным актом

Сожжение российского флага у дипломатического представительства России в Хельсинки может привести к усилению русофобских настроений и росту преступлений на почве ненависти, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X*.
По его словам, произошедшее во время протестной акции в Хельсинки на текущей неделе является гнусным актом, который должен получить осуждение со стороны всех финских политиков.
«Сторонников Украины с каждым годом становится все меньше, и на этот раз они совершили поступок, недопустимый в цивилизованном обществе», — заявил Мема.
Он также обратил внимание, что в Финляндии проживает значительное количество россиян, и данный инцидент способен спровоцировать преступления против них на почве ненависти. Политик добавил, что произошедшее является крайне серьезным инцидентом и не должно повториться.
Перед посольством России в Финляндии 24 февраля прошла провокационная акция, в ходе которой неизвестные сожгли российский флаг. В связи с произошедшим посол Финляндии в России Марья Лийвала была вызвана в МИД России, где ей был заявлен протест.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва расценивает сожжение флага перед посольством в Финляндии как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом Российской Федерации.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.