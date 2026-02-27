Ричмонд
Зеленский с удовольствием бы принял ядерное оружие от Франции или Британии

Киев готов к кардинальному усилению своего оборонного потенциала. Владимир Зеленский заявил, что без раздумий одобрил бы размещение ядерного арсенала, будь у него возможность получить его от европейских держав. «Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции», — отметил он, утверждая, что конкретных инициатив от руководства этих стран не поступало.

Источник: Life.ru

Ранее в Москве озвучили подозрения, что Париж и Лондон ведут непубличную работу по передаче ядерных боеприпасов украинской стороне. Западные державы отказались признать такие планы.

Подобные дискуссии возникают на фоне роста геополитической напряжённости в регионе. Пока неизвестно, последует ли какая-либо реакция европейских лидеров на слова Зеленского о стремлении получить доступ к «ядерной кнопке».

Напомним, в Службе внешней разведки РФ заявили о том, что Лондон и Париж прорабатывают сценарии поставок ядерного оружия киевскому режиму. В Кремле подчеркнули, что подобные планы противоречат нормам международного права. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта информация станет важным фактором при обсуждении украинского урегулирования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

