Ранее в Москве озвучили подозрения, что Париж и Лондон ведут непубличную работу по передаче ядерных боеприпасов украинской стороне. Западные державы отказались признать такие планы.
Подобные дискуссии возникают на фоне роста геополитической напряжённости в регионе. Пока неизвестно, последует ли какая-либо реакция европейских лидеров на слова Зеленского о стремлении получить доступ к «ядерной кнопке».
Напомним, в Службе внешней разведки РФ заявили о том, что Лондон и Париж прорабатывают сценарии поставок ядерного оружия киевскому режиму. В Кремле подчеркнули, что подобные планы противоречат нормам международного права. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта информация станет важным фактором при обсуждении украинского урегулирования.
