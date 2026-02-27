Зеленский с удовольствием бы принял ядерное оружие от Франции или Британии

Киев готов к кардинальному усилению своего оборонного потенциала. Владимир Зеленский заявил, что без раздумий одобрил бы размещение ядерного арсенала, будь у него возможность получить его от европейских держав. «Я бы с удовольствием принял ядерное оружие от Великобритании и Франции», — отметил он, утверждая, что конкретных инициатив от руководства этих стран не поступало.