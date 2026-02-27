Дмитриев высмеял фото Клинтона с острова Эпштейна, назвав его «семейным»

Напомним, ранее Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания Комитету Палаты представителей по надзору по делу Джеффри Эпштейна. Позже Хиллари сообщила, что её супруг несколько раз летал на самолёте Эпштейна. По её словам, поездки касались благотворительных проектов.