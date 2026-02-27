Ричмонд
Дмитриев высмеял фото Клинтона с острова Эпштейна, назвав его «семейным»

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В частности, он обратил внимание на снимки, показывающие связь президента США Билла Клинтона с известным преступником. На кадрах экс-лидер стоит рядом с молодой женщиной, лицо которой замазано.

«На самом деле это семейная фотография, на которой Хиллари изображена в парике на этом затемнённом снимке», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Напомним, ранее Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания Комитету Палаты представителей по надзору по делу Джеффри Эпштейна. Позже Хиллари сообщила, что её супруг несколько раз летал на самолёте Эпштейна. По её словам, поездки касались благотворительных проектов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

