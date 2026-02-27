Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что ожидает дополнительных переговоров по Ирану 27 февраля

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство из-за несогласия Ирана идти на уступки Соединенным Штатам.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на проведение в пятницу дополнительных переговоров по иранской ядерной программе. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед рабочей поездкой в штат Техас.

Трамп выразил недовольство тем, что Тегеран пока не готов дать Вашингтону то, что он хочет получить.

«Мы недовольны тем фактом, что они не готовы дать нам то, что мы хотим», — сказал президент США.

В январе США предупредили, что готовы применить силу, если Иран не сядет за стол переговоров и не заключит сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создавать атомную бомбу.

Ранее сообщалось, что правительство Британии временно отзывает сотрудников из Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше