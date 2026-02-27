Трамп заявил, что ожидает дополнительных переговоров по Ирану 27 февраля

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на проведение в пятницу дополнительных переговоров по иранской ядерной программе. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами перед рабочей поездкой в штат Техас.
Трамп выразил недовольство тем, что Тегеран пока не готов дать Вашингтону то, что он хочет получить.
«Мы недовольны тем фактом, что они не готовы дать нам то, что мы хотим», — сказал президент США.
В январе США предупредили, что готовы применить силу, если Иран не сядет за стол переговоров и не заключит сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Иранские власти неоднократно заявляли об отсутствии намерения создавать атомную бомбу.
Ранее сообщалось, что правительство Британии временно отзывает сотрудников из Ирана.