Трамп заявил об отмене санкций против РФ в случае урегулирования на Украине

Американский лидер подтвердил, что стремится к скорейшему преодолению кризиса. Комментируя перспективы расширения торгово-экономических связей между Вашингтоном и Москвой, он упомянул и санкционную политику. По словам республиканца, он бы очень хотел обеспечить постепенную отмену рестрикций.
Трамп также сообщил, что говорил с российским лидером Владимиром Путиным. Президент США подчеркнул, что хотел бы видеть завершение боевых действий. При этом он не стал уточнять, идёт ли речь о недавнем контакте на высшем уровне.
Администрация США пока не раскрывала дополнительные детали возможных дипломатических шагов в этом направлении.
