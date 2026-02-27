Ричмонд
Фицо принял предложение Зеленского о встрече, но отказался приезжать на Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о договорённости провести встречу Владимиром Зеленским. Однако переговоры, по его словам, пройдут не на украинской территории. Фицо отметил, что поручил правительственным структурам согласовать дату.

Источник: Life.ru

«Я принял это приглашение, при этом я предпочитаю встречу с президентом Украины на территории одного из государств-членов ЕС, которые президент Украины часто посещает», — заявил премьер-министр в соцсети X.

Напомним, что во время телефонного разговора глава киевского режима пригласил Фицо на Украину, чтобы обсудить все имеющиеся вопросы. Переговоры прошли на фоне ситуации с нефтепроводом «Дружба».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

