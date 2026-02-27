Медиакомпания Трампа может выделить соцсеть Truth Social в отдельный бизнес

Медиакомпания президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group рассматривает возможность выделить соцсеть Truth Social в отдельный бизнес, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Согласно документу, переговоры продолжаются, окончательное соглашение пока не подписано. При этом бизнес TAE Technologies по разработке ядерного синтеза и ряд других активов останутся в составе Trump Media.
Truth Social была запущена в феврале 2022 года. Акции Trump Media & Technology Group начали торговаться на бирже NASDAQ под тикером DJT в марте 2024 года после слияния с Digital World Acquisition Corp.
В 2025 году компания объявила о слиянии на сумму более 6 млрд долларов с TAE Technologies. После объявления сделки акции TMTG выросли почти на 40%. Завершение объединения ожидается в середине 2026 года, акционеры обеих компаний получат примерно по половине акций нового предприятия.
Объединенная структура планирует строительство промышленной термоядерной электростанции при условии получения необходимых разрешений. В 2025 году TMTG также развивала новые направления, включая инвестиции в криптовалюту, финансовые продукты и спортивные ставки. Контрольный пакет компании принадлежит Дональду Трампу.
