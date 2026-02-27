Медиакомпания Трампа может выделить соцсеть Truth Social в отдельный бизнес

В 2025 году компания объявила о слиянии на сумму более 6 млрд долларов с TAE Technologies. После объявления сделки акции TMTG выросли почти на 40%. Завершение объединения ожидается в середине 2026 года, акционеры обеих компаний получат примерно по половине акций нового предприятия.