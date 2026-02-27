Reuters: Украина экспортировала свою нефть в Европу по «Дружбе»

Украина до приостановки поставок в январе использовала нефтепровод «Дружба» для экспорта собственной нефти, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Как отмечается в публикации, по трубопроводу осуществлялась транспортировка части украинской нефти, а также значительно больших объемов российской нефти. По информации издания, ежемесячно Украина закачивала в систему «Дружба» порядка 40 тысяч тонн сырья.
Reuters указывает, что приостановка поставок приводит к утрате Киевом одного из источников экспортной выручки и финансирования, необходимого для сокращения дефицита государственного бюджета.
Ранее сообщалось, что Венгрия обратилась к Европейскому союзу с требованием направить на Украину независимую комиссию для расследования обстоятельств повреждения нефтепровода «Дружба» и оценки возможности возобновления его работы.