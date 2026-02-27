Клинтон заявил, что США находятся на краю пропасти из-за дела Эпштейна

США находятся на краю пропасти на фоне дела финансиста Джеффри Эпштейна, заявил бывший президент страны Билл Клинтон во время выступления перед законодателями.
По его словам, демократия требует от каждого «играть свою роль», а поиск правды и правосудия должен превалировать над партийной борьбой и политическими спекуляциями.
Выездное заседание надзорного комитета Палаты представителей проходит в пригороде Нью-Йорка, в центре исполнительских искусств Чаппакуа. Ранее Клинтоны просили провести слушания именно в городе их проживания, а не на Капитолийском холме.
Председатель комитета Джеймс Комер заявил перед началом заседания, что Джеффри Эпштейн 17 раз посещал Белый дом в годы президентства Клинтона. В 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, позже он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Ранее сообщалось, что председатель надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер заявил о 17 визитах Эпштейна в Белый дом, что, по его словам, подтверждала Хиллари Клинтон. Он также утверждал, что Билл Клинтон совершил не менее 27 полетов на частном самолете финансиста, и эти обстоятельства планируется обсудить в ходе слушаний.