Клинтон заявил, что США находятся на краю пропасти из-за дела Эпштейна

Ранее сообщалось, что председатель надзорного комитета Палаты представителей Джеймс Комер заявил о 17 визитах Эпштейна в Белый дом, что, по его словам, подтверждала Хиллари Клинтон. Он также утверждал, что Билл Клинтон совершил не менее 27 полетов на частном самолете финансиста, и эти обстоятельства планируется обсудить в ходе слушаний.