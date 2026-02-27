«Компания Fire Point показала испытания украинской баллистической ракеты FP-7. Речь идёт о новой разработке, характеристики которой пока раскрываются ограниченно. По данным конструкторов, FP-7 относится к классу тактических баллистических ракет», — сообщил источник.
Разработчики раскрыли лишь часть технических параметров нового изделия. Согласно опубликованным данным, ракета относится к классу тактических баллистических. Заявленная эффективная дальность поражения целей достигает 200 километров, а максимальная скорость — 1500 метров в секунду.
В сообщении также указаны характеристики боевой части и точности. Масса боевой части составляет 150 килограммов. Круговое вероятное отклонение, по словам конструкторов, равняется 14 метрам. Утверждается, что новинка предназначена для ударов по объектам на оперативной глубине.
Детали проекта в Киеве предпочитают скрывать. Официальных комментариев от профильных ведомств пока не поступало. Ранее подобные разработки неоднократно становились инструментом информационных кампаний, а реальные боевые возможности зачастую расходились с заявленными.
Ранее западные СМИ обсудили возможные последствия реализации планов Франции и Великобритании по передаче Украине ядерного оружия. Авторы напоминают, что появление оружия массового поражения на Украине — красная линия для Москвы. В публикации отметили, что риски ядерного апокалипсиса взлетели из-за безответственного западного вмешательства.
