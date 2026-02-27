В Киеве заявили об испытаниях баллистической ракеты FP-7

В сообщении также указаны характеристики боевой части и точности. Масса боевой части составляет 150 килограммов. Круговое вероятное отклонение, по словам конструкторов, равняется 14 метрам. Утверждается, что новинка предназначена для ударов по объектам на оперативной глубине.