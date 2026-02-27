NOS: Нидерландам срочно нужны 38 тысяч дополнительных мест для беженцев

В Нидерландах необходимо создать десятки тысяч дополнительных мест для размещения просителей убежища, сообщает телерадиокомпания NOS со ссылкой на министра по вопросам убежища и миграции Барта ван ден Бринка.
По его оценке, к середине 2027 года стране потребуется около 88 тысяч мест. В начале февраля насчитывалось примерно 77,5 тысячи мест, однако более 27 тысяч из них в ближайшее время будут закрыты. Таким образом, в течение полутора лет необходимо организовать почти 38 тысяч новых мест.
Министр назвал задачу серьезным вызовом. Прогноз подготовлен в рамках закона о распределении просителей убежища, который регулирует размещение по муниципалитетам с учетом численности населения и уровня благосостояния.
Провинциям дано время до начала декабря, чтобы распределить квоты между муниципалитетами. После этого местные власти получат более шести месяцев для создания необходимой инфраструктуры. В случае невыполнения требований министр вправе применить финансовые санкции, однако пока такие меры не планируются.
Новое коалиционное правительство Нидерландов во главе с Робом Йеттеном принесло присягу королю Виллему-Александру в начале недели. Кабинет меньшинства сформирован партиями D66, VVD и CDA.
Ранее сообщалось, что министр социальных сетей и занятости Нидерландов Ханс Вайлбриф опубликовал селфи с главой Минобразования Рианне Лесхерт, сопроводив его музыкальным треком с провокационным содержанием. Публикация появилась вскоре после вступления в должность нового правительства во главе с Робом Йеттеном.