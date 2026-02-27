Ричмонд
Зеленский заявил, что с удовольствием получил бы ядерное оружие

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Зеленский заявил в интервью Sky News, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании.

Источник: Reuters

Пресс-бюро СВР России ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой.

«С удовольствием. у меня не было предложений, но с удовольствием», — сказал Зеленский, отвечая на комментарий интервьюера о ядерном оружии, которое могли бы поставить Украине Париж и Лондон.