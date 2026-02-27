Трамп заявил о состоявшемся разговоре с Путиным, не уточнив дату беседы

Ранее хозяин Белого дома заявил об отмене санкций против России в случае урегулирования на Украине. Американский лидер подтвердил, что стремится к скорейшему преодолению кризиса. Комментируя перспективы расширения торгово-экономических связей между Вашингтоном и Москвой, он упомянул и санкционную политику. По словам республиканца, он бы очень хотел обеспечить постепенную отмену рестрикций. Администрация США пока не раскрывала дополнительные детали возможных дипломатических шагов в этом направлении.