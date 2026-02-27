Дмитриев прокомментировал возможную смену собственника CNN

Ранее, в четверг, стриминговая платформа Netflix объявила об отказе от приобретения Warner Bros. Discovery, в состав активов которой входит CNN. Совет директоров Warner Bros. Discovery, изучив новое предложение от Paramount Skydance, счёл его условия более привлекательными. По данным газеты Wall Street Journal, глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон дал обещание окружению Дональда Трампа радикально трансформировать редакционную политику CNN в обмен на поддержку сделки по поглощению Warner Bros. Discovery.