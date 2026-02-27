Дмитриев прокомментировал возможную смену собственника CNN

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался относительно потенциальной смены владельца телеканала CNN. Этот медиаресурс часто подвергается критике со стороны президента США Дональда Трампа, а теперь может перейти под управление холдинга Paramount Skydance.
Ранее, в четверг, стриминговая платформа Netflix объявила об отказе от приобретения Warner Bros. Discovery, в состав активов которой входит CNN. Совет директоров Warner Bros. Discovery, изучив новое предложение от Paramount Skydance, счёл его условия более привлекательными. По данным газеты Wall Street Journal, глава Paramount Skydance Дэвид Эллисон дал обещание окружению Дональда Трампа радикально трансформировать редакционную политику CNN в обмен на поддержку сделки по поглощению Warner Bros. Discovery.
«Может ли CNN наконец-то стать золотой серединой между Fox News и OANN (One America News Network — крайне правый американский телеканал)? Очень хорошая и прибыльная консервативная ниша», — отметил Дмитриев в своей публикации в социальной сети X*.
Как передавала в пятницу газета Guardian, решение Netflix спровоцировало волну беспокойства среди работников телеканалов CBS News и CNN. Они опасаются возможного слияния этих новостных структур под эгидой компании Paramount. Часть сотрудников CNN выражает тревогу, что новые владельцы и руководство Paramount, лояльные нынешней американской администрации, могут инициировать в редакционной линии канала перемены, основанные на идеологических соображениях.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.