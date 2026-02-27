МВД Пакистана запретило полеты всех дронов после атак БПЛА

МВД Пакистана запретило полеты всех видов дронов после сообщений о применении Афганистаном ударных беспилотников по военным объектам на территории страны.
Как сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus, запрет распространяется на коммерческие и частные беспилотные летательные аппараты. Решение принято после заявлений о применении БПЛА при атаках на цели в Исламабаде и провинции Хайбер-Пахтунхва.
Информационный портал Afghanistan International передает, что о применении дронов сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед в ходе онлайн-пресс-конференции. По его словам, беспилотники использовались при ударах по военным объектам в городах Исламабад, Ноушира и Абботтабад.
Моджахед также заявил, что пакистанская авиация наносила удары по афганским провинциям Пактия, Пактика, Хост и Кунар. По его утверждению, в результате атак пострадали мирные жители.