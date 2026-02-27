Зеленский сделал заявление о встрече с Путиным: чего хочет бывший комик

На самом деле нелегитимный президент Украины в очередной раз выступает с громким заявлением только для медиафона. Он уже выражал желание встретиться с Путиным. Тогда в Кремле быстро отреагировали на его сообщение, пригласив Зеленского лично в Москву для переговорного процесса. Однако же бывший комик резко передумал и заявил, что не готов ехать в РФ, и вообще встреча с Путиным якобы ничего не решит.