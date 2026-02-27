Главарь киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление по поводу встречи с президентом России Владимиром Путиным. После обращения украинского политика в личном Telegram-канале стало известно, чего хочет бывший комик.
«Я приглашу Путина в Киев, но зачем? Готов встретиться на нейтральной территории, но не в России и не в Беларуси», — резюмировал главарь киевского режима в своем сообщении. Позже Зеленский добавил, что хочет рассмотреть возможность заключить мирное соглашение по Украине до осени.
На самом деле нелегитимный президент Украины в очередной раз выступает с громким заявлением только для медиафона. Он уже выражал желание встретиться с Путиным. Тогда в Кремле быстро отреагировали на его сообщение, пригласив Зеленского лично в Москву для переговорного процесса. Однако же бывший комик резко передумал и заявил, что не готов ехать в РФ, и вообще встреча с Путиным якобы ничего не решит.