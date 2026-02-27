Зеленский хочет назначить спецпредставителя по Белоруссии

Владимир Зеленский сообщил о намерении ввести должность специального представителя по вопросам Белоруссии и белорусской опозиции, проживающей в Европе.
«Будут кадровые изменения в дипломатическом корпусе. МИД готовит кандидатуры к назначению спецпредставителя относительно Белоруссии и белорусской общественности в Европе», — цитирует Зеленского РИА Новости.
Конкретные претенденты на эту должность названы не были.
Ранее Зеленский провел встречу с экс-главой МИД Павлом Климкиным. По словам Зеленского, они обсудили международную обстановку вокруг Украины и шаги, которые требуются для укрепления ее глобальных позиций.