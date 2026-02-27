Трамп заявил о желании отменить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после завершения конфликта на Украине. В ходе общения с журналистами у Белого дома он подчеркнул, что сначала необходимо закончить конфликт, а затем можно будет говорить о снятии ограничений.
«Я хочу снять санкции. Но сначала нам нужно закончить эту войну», — сказал Трамп.
Напомним, Трамп сообщил, что провёл разговор с российским лидером Владимиром Путиным, выразив надежду на скорейшее завершение конфликта. Дату беседы он не уточнил.
По итогам женевских переговоров 17−18 февраля, стороны анонсировали новый раунд консультаций. В Москве также напоминали о договорённостях, достигнутых на саммите на Аляске, которые могут лечь в основу дальнейшего диалога.
