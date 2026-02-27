Трамп заявил о желании отменить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после завершения конфликта на Украине. В ходе общения с журналистами у Белого дома он подчеркнул, что сначала необходимо закончить конфликт, а затем можно будет говорить о снятии ограничений.