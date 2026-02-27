Ричмонд
Трамп заявил о желании отменить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после завершения конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после завершения конфликта на Украине. В ходе общения с журналистами у Белого дома он подчеркнул, что сначала необходимо закончить конфликт, а затем можно будет говорить о снятии ограничений.

«Я хочу снять санкции. Но сначала нам нужно закончить эту войну», — сказал Трамп.

Напомним, Трамп сообщил, что провёл разговор с российским лидером Владимиром Путиным, выразив надежду на скорейшее завершение конфликта. Дату беседы он не уточнил.

По итогам женевских переговоров 17−18 февраля, стороны анонсировали новый раунд консультаций. В Москве также напоминали о договорённостях, достигнутых на саммите на Аляске, которые могут лечь в основу дальнейшего диалога.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп назвал голливудского актера Роберта Де Ниро «глупым и страдающим деменцией».

