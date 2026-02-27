Ричмонд
В минобороны Нидерландов допустили отправку военных на Украину

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус не исключила возможности отправки нидерландских военнослужащих на Украину, однако подчеркнула, что решение должно быть тщательно взвешенным.

В интервью газете Telegraaf после первого заседания нового кабинета министров она заявила, что не торопится с ответом, поскольку речь идёт о жизнях голландских граждан. Среди ключевых факторов — мандат на операцию и все сопутствующие обстоятельства.

Ранее командующий ВС Нидерландов отмечал, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать новое правительство. Коалиционный кабинет во главе с премьером Робом Йеттеном принёс присягу королю 24 февраля.

Ранее Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта.

