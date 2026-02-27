На Украине пытались мобилизовать депутата, угрожая расправой

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов сообщил, что его под угрозой расправы попытались мобилизовать на улице в Днепропетровске на юго-востоке Украины.
«Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. На мое требование пригласить полицейского один из присутствующих представился сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, такие случаи происходят в стране ежедневно. «Публично обращаюсь как народный депутат Украины с требованием безотлагательно разобраться в этой ситуации. Сил терпеть больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием — запугивают и унижают граждан», — подчеркнул Каптелов.
26 февраля депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу сообщил, что сотрудники военкомата принудительно мобилизовали и отправили в штурмовики чемпиона мира 2023 года по шашкам Юрия Аникеева.
С февраля 2022 года в стране была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.