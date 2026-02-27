На Украине пытались мобилизовать депутата, угрожая расправой

«Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. На мое требование пригласить полицейского один из присутствующих представился сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — написал он в своем Telegram-канале.