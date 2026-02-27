Мама Коростелёва: отношение лыжников к Савелию за время Олимпиады не поменялось

«Всё как было, так и есть, — ничего не поменялось. А люди есть и те, которые негативно относились, и те, которые были лояльны. Это всегда было, есть и будет. Отношение лыжников к Савелию за время Олимпиады и Кубков мира так явно не поменялось», — приводит её слова Sport24.