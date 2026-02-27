Мама Коростелёва: отношение лыжников к Савелию за время Олимпиады не поменялось

Наталья Коростелёва, мама российского лыжника Савелия Коростелёва, рассказала об отношении коллег из России к сыну.
«Всё как было, так и есть, — ничего не поменялось. А люди есть и те, которые негативно относились, и те, которые были лояльны. Это всегда было, есть и будет. Отношение лыжников к Савелию за время Олимпиады и Кубков мира так явно не поменялось», — приводит её слова Sport24.
На Олимпиаде Коростелёв в скиатлоне финишировал в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место. В спринте лыжник не смог преодолеть квалификацию, а в гонке с раздельным стартом стал лишь 15-м. В марафоне на 50 км россиянин пришёл к финишу пятым.
Ранее в Швеции допустили, что Коростелёв может попасть на подиум в оставшихся гонках Кубка мира.