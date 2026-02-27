Ричмонд
Исследование: 40% россиян едят шаурму

Новое исследование показало, что 40% россиян едят шаурму. Из них 21% покупают её в ларьках на улице, а 19% готовят домашнюю.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах.

Ещё 57% респондентов утверждают, что не едят шаурму. Причины разные — одни не любят, другие — брезгуют.

В исследовании приняли участие 3,7 тыс. пользователей.

Ранее заместитель генерального директора по развитию и маркетингу сети быстрого питания Владимир Балясников рассказал, что российский рынок шаурмы в 2026 году ждёт дальнейший рост цен и сокращение числа игроков.