Исследование: 40% россиян едят шаурму

Новое исследование показало, что 40% россиян едят шаурму. Из них 21% покупают её в ларьках на улице, а 19% готовят домашнюю.
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах.
Ещё 57% респондентов утверждают, что не едят шаурму. Причины разные — одни не любят, другие — брезгуют.
В исследовании приняли участие 3,7 тыс. пользователей.
Ранее заместитель генерального директора по развитию и маркетингу сети быстрого питания Владимир Балясников рассказал, что российский рынок шаурмы в 2026 году ждёт дальнейший рост цен и сокращение числа игроков.