Глава МИД Приднестровья заявил о неготовности Молдавии к диалогу

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о неготовности Кишинева к диалогу после встречи с вице-премьером Молдавии Валерием Киверем, которая состоялась после почти годового перерыва в диалоге.
«Это настораживает, откровенно скажу, потому что несерьезные какие-то риторические приемы, какие-то информационные вбросы говорят о том, что для Кишинева, наверное, важен не содержательный аспект переговоров, а, скорее всего, воспользоваться этой площадкой, воспользоваться поездкой в Приднестровье для того, чтобы заявить свои какие-то информационные элементы, нарративы. Я не вижу там глубокой сосредоточенности на работе. Вижу, скорее всего, попытку заниматься информационно-пропагандистскими акциями», — сказал Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
По его словам, вместо поиска путей сближения позиций представитель Кишинева озвучил планы об отмене налоговых льгот для предприятий Приднестровья и посоветовал ввести румынский язык в школах Приднестровья. А перед поездкой в Тирасполь президент Молдавии Майя Санду лишила ряд политиков и функционеров Приднестровья молдавского гражданства и возможности выезда за пределы страны. Как заявил Киверь после встречи, собранные с приднестровских компаний налоги будут направлены в специальный фонд, из которого будут финансироваться проекты по реинтеграции непризнанной республики.
Как отметил Игнатьев, ранее при содействии посредников со стороны ОБСЕ и России Кишинев и Тирасполь договорились не прибегать к блокадам, ограничениям и давлению против одной из сторон переговорного процесса. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, люди и товары из непризнанной республики могут перемещаться только через контролируемую молдавской стороной территорию. В Тирасполе обвиняли Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования торговли и давления. Там неоднократно призывали к возобновлению диалога на любых площадках.