Британский репортер остановил Зеленского от опасного признания, заявил Дмитриев

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратил внимание на инцидент в интервью Владимира Зеленского британскому телеканалу Sky News.

По его словам, украинского лидера пришлось срочно прерывать репортёру, чтобы не дать ему завершить заявление о готовности принять ядерное оружие от Франции и Великобритании.

Сам Зеленский ранее заявил, что «с удовольствием» получил бы такое оружие от западных стран.

Дмитриев в соцсети X прокомментировал: «Британский репортер в срочном порядке прерывает Зеленского, чтобы остановить его от начатого: если бы ему предложили ядерную или “грязную” бомбу, он бы с удовольствием ее принял».

Ранее Трамп заявил, что поддержал бы отмену санкций против России после окончания конфликта.

