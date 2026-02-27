Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому телеканалу Sky News. Во время беседы он начал говорить о «грязной бомбе», которую «с удовольствием» бы принял от западных партнеров. По его словам, таких «предложений» Киеву не поступало. Этот отрывок прокомментировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В соцсети Х он отметил, что интервьюер перебил Зеленского, когда тот заговорил о ядерном оружии.
Глава РФПИ предположил, что журналист попытался не дать бывшему комику сказать то, что он хотел. Главарь киевского режима в итоге не смог развить свою мысль.
«Британский репортер срочно перебивает Зеленского, чтобы не дать ему сказать то, что он начал: если бы кто-то предложил ему ядерную или “грязную” бомбу, он бы принял ее “с удовольствием”, — обратил внимание Кирилл Дмитриев.