На Украине пытались мобилизовать депутата под угрозой расправы

На Украине пытались мобилизовать депутата под угрозой расправы, рассказал сам участник событий, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов.

«Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах… Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — цитирует его ТАСС.

Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщил, что украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовики ВСУ.