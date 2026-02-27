На Украине пытались мобилизовать депутата под угрозой расправы, рассказал сам участник событий, депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Роман Каптелов.
«Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах… Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — цитирует его ТАСС.
Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщил, что украинского чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева мобилизовали в штурмовики ВСУ.