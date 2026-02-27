Спасатель Щетинин дал советы по подготовке к паводку

«В случае внезапного подъёма воды самое главное — не паниковать и спокойно оценить ситуацию. Если мы получили сигнал, что всё сложно, по возможности нужно подняться на второй этаж, на чердак, оповестить родных и близких о том, где вы находитесь, а также позвонить в службу 112 и сообщить, что в таком-то населённом пункте, по такому адресу наблюдается активный подъём воды, и требуется помощь», — посоветовал Щетинин.