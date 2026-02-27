Спасатель Щетинин дал советы по подготовке к паводку

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин дал рекомендации по подготовке к паводку.
«Нужно обязательно знать, какая ситуация будет складываться вокруг вашего жилища, в вашем населённом пункте. Люди, которые давно живут в этой местности, наверняка представляют, на какой уровень из года в год поднимается вода», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, также важно подготовиться к возможной эвакуации. В частности, стоит заранее собрать «тревожный чемоданчик». В него можно положить тёплые вещи, документы, лекарства, деньги, телефон, зарядное устройство, сменное бельё, запас питания на пару дней и термос с горячим чаем.
«В случае внезапного подъёма воды самое главное — не паниковать и спокойно оценить ситуацию. Если мы получили сигнал, что всё сложно, по возможности нужно подняться на второй этаж, на чердак, оповестить родных и близких о том, где вы находитесь, а также позвонить в службу 112 и сообщить, что в таком-то населённом пункте, по такому адресу наблюдается активный подъём воды, и требуется помощь», — посоветовал Щетинин.
Как добавил эксперт, если ситуация критическая, нужно бросать всё и спасать себя и своих близких.
