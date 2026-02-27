Зеленский признал нехватку живой силы в ВСУ

«Конечно же, у нас нехватка, это давнее явление, оно продолжается не один месяц и, между нами, не один год», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Sky News.
Зеленский заявил, что на фоне нехватки солдат в ВСУ украинские власти «мобилизуют что могут».
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля заявил, что потери ВСУ в живой силе с начала СВО составили более 1,5 миллиона человек, только в 2025 году — свыше 520 тысяч человек.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.