Эксперт Степанов: Франция может прямо участвовать в создании украинской ракеты

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Французские производители могут быть напрямую вовлечены в процесс производства украинской баллистической ракеты FP-7 с возможностью использования в качестве потенциального носителя термоядерного оружия — специальной боевой части. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
Как пишет украинское агентство УНИАН, компания Fire Point сообщила об испытаниях ракеты FP-7. Согласно обнародованным украинской стороной данным, FP-7 относится к классу тактических баллистических ракет, эффективная дальность поражения ракеты составляет до 200 км, максимальная скорость — 1 500 м/с, а круговое вероятное отклонение — 14 метров. Боевая часть весит 150 кг, ракета предназначена для поражения целей на оперативной глубине.
«С высокой долей вероятности, как технологически, так и по компонентной базе, с учетом уже имеющегося опыта взаимодействия в передаче высокотехнологичных высокоточных систем, французские производители могут быть напрямую вовлечены в процесс производства различного типа носителей, в том числе указанных проектов, которые в свою очередь могут выступать в качестве средств доставки термоядерного оружия — специальной боевой части TN75, информация о которой недавно была получена по линии СВР», — сказал Степанов.
Те тактико-технические характеристики, которые обозначены, говорит эксперт, очень напоминают потенциальные носители тактического термоядерного оружия. «Это укладывается в концепцию скрытной передачи соответствующих технологий, в том числе вплоть до специальных боевых частей, и их адаптации под носители. В данном случае речь может идти и о боевой части TNA, переменной мощности от 100 до 300 килотонн, которая в свое время разрабатывалась под французскую крылатую высокоточную ракету ASMPA», — отмечает он.
Степанов указал, что при этом не стоит при установлении технологических доноров концентрироваться исключительно на французском направлении военно-технического сотрудничества киевского режима. К примеру, энергетические установки, реактивные двигатели для ударных дронов ВСУ поставляются по линии Германии и немецких производителей.
«Как мы знаем, до настоящего момента крылатые ракеты Taurus не были поставлены, тем не менее, подпитка технологическая, обеспечение компонентной базы радиоэлектронным оборудованием, в том числе навигационным, вполне может осуществляться, в том числе и по линии немецкого военно-промышленного комплекса. Ну и, конечно же, британцы, — добавил он. — Вовлеченность в целом европейских участников в этот процесс очевидна с учетом во многом консолидированного европейского ВПК».