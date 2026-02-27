Ричмонд
Украина столкнулась с демографическими проблемами, заявили в МВФ

Глава миссии МВФ Грей: Украина столкнулась с очень низкой рождаемостью.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Украина в настоящее время столкнулась с демографическими проблемами, которые включают в себя очень низкую рождаемость и стареющее население, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Гэвин Грей.

В ходе общения с журналистами в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне, представитель фонда указал на влияние демографической ситуации в стране на перспективы экономики Украины. Он назвал «несомненным» наличие таких негативных факторов, как стареющее население и очень низкие темпы рождаемости.

В феврале телеканал CNN со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову сообщил, что Украина переживает демографическую катастрофу, потеряв примерно десять миллионов человек с 2022 года.