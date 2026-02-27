Зеленский намерен назначить спецпредставителя Украины по Белоруссии

А ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Киев отказывается допускать словацких и европейских экспертов к нефтепроводу «Дружба». По словам политика, просьба провести инспекцию реального состояния трубы была направлена официальному Киеву. Сама магистраль берёт начало в российском Альметьевске и доходит до Брянска, откуда топливо расходится по двум направлениям: одно — через Украину в сторону Европы, второе — через Белоруссию в Польшу и Германию.