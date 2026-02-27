«Мы готовимся усилить несколько направлений нашей дипломатической работы в Европе и за её пределами. Министерство иностранных дел также готовит кандидатов на должность специального представителя по Беларуси и белорусской общине в Европе. Необходима более активная политика», — сообщил бывший комик.
А ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Киев отказывается допускать словацких и европейских экспертов к нефтепроводу «Дружба». По словам политика, просьба провести инспекцию реального состояния трубы была направлена официальному Киеву. Сама магистраль берёт начало в российском Альметьевске и доходит до Брянска, откуда топливо расходится по двум направлениям: одно — через Украину в сторону Европы, второе — через Белоруссию в Польшу и Германию.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.