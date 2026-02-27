Тутберидзе: Трусову нужно воспринимать как единственную

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила, стоит ли ждать Александру Игнатову (Трусову) на Олимпиаде 2030 года.
«Четыре года — это огромный срок. У нас каждая тренировка, к сожалению, может стать крайней. Не надо забывать о рисках. Причём необязательно с ультра-си. Просто с ультра-си риски повышаются. Поэтому, конечно, огромное уважение к характеру Саши. Она, пропустив столько времени, родив ребёнка, восстановила прыжки», — приводит её слова Okko.
Она отметила, что это желание Александры отличаться, желание владеть этими прыжками вызывает огромное уважение.
«Такие люди тоже рождаются. Допустим, Малинин. Это не значит, что теперь вот такое поколение будет, как он. Он такой единственный. И Юдзуру Ханю был единственный. И Трусову нужно воспринимать как такую единственную».
Напомним, что Игнатова является серебряным призёром Олимпиады, бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы.
Прошлым летом она родила сына и вскоре вернулась на лёд. В январе 2026 года она приняла участие в чемпионате России по прыжкам. В последний раз она принимала участие в соревнованиях в 2022 году.
Ранее Тутберидзе заявила, что ждёт извинений от экс-главы МОК Томаса Баха за слова о ней и фигуристке Камиле Валиевой.