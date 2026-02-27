Американский лидер Дональд Трамп заявил, что считает безумным продолжение украинского конфликта после слов Владимира Зеленского о нежелании выводить ВСУ из Донбасса.
«Безумие, что эта война продолжается», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Зеленский заявлял, что украинцы якобы не простят вывод войск ВСУ из Донбасса.
Он считает, что отказ от Донбасса расколет украинское общество.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал решение Владимира Зеленского не выводить войска из Донбасса наркотическим бредом.
