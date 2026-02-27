В МВФ оценили вероятность возвращения беженцев на Украину

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Вероятность возвращения на Украину покинувших ее людей снижается по мере продолжения конфликта, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Гэвин Грей.
«Чем дольше длится война, тем, к сожалению, менее вероятно, что беженцы вернутся обратно», — сообщил он журналистам на брифинге.
Представитель международной организации добавил, что с течением времени украинские беженцы все сильнее интегрируются в местные экономики тех стран, где находятся.
«Довольно сложно сказать, сколько из них по-прежнему являются беженцами, а сколько останутся, поскольку их жизнь изменилась», — добавил он.
Ранее в феврале в украинском Центре экономической стратегии, ссылаясь на данные собственного исследования сообщили, что число граждан Украины, выехавших из страны с февраля 2022 года, достигло 5,6 миллиона.
В феврале телеканал CNN со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову сообщил, что Украина переживает демографическую катастрофу, потеряв примерно десять миллионов человек с 2022 года.