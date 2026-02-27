Зеленский пожаловался на состояние ВСУ

Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News признал усталость в рядах ВСУ и снижение боевого духа из-за недостаточного числа ротаций.
«Конечно, они устали, недостаточно ротаций… когда люди устают, боевой дух снижается», — сказал Зеленский.
На фоне этого в интернете распространяются кадры силовой мобилизации, где сотрудники военкоматов задерживают мужчин, нередко применяя силу.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обратил внимание на инцидент в интервью Владимира Зеленского британскому телеканалу Sky News.
