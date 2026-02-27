Ричмонд
Диетолог Русакова: принимать ванну после еды опасно

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова выразила мнение, что после еды нельзя принимать ванну или лежать.

В беседе с сайтом «Москва 24» она пояснила, что в горизонтальном положении высок риск того, что кислота из желудка попадёт в щелочную среду слизистой пищевода. Это может вызвать изжогу, чувство тяжести, отрыжку.

«Кроме того, в течение двух часов стоит отказаться от любой физической активности. Она сокращает приток крови к мышцам желудка, кишечника, что негативно скажется на пищеварении», — считает Русакова.

По её словам, горячая вода ухудшает кровоснабжение органов пищеварительной системы, поэтому после еды не рекомендуется принимать ванну или ходить в баню.

